Toyota отозвала в России 350 автомобилей GT86

Представитель Toyota на российском рынке ООО «Тойота Мотор» отзывает 350 автомобилей GT86 из-за возможной поломки клапанной пружины. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Отмечается, что из-за особенностей клапанного механизма двигателя может возникнуть чрезмерное напряжение. «Из-за естественного разброса характеристик материала клапанных пружин прочность пружин клапанного механизма двигателя может снижаться», — указывается в сообщении. В результате пружина может сломаться. На отозванных автомобилях их бесплатно заменят на модернизированные.

В ноябре 2018 года Toyota объявила об отзыве в России 226 автомобилей Prius из-за проблем с электропроводкой, которые могут привести к возгоранию.

