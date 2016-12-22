Toyota отозвала в России 225 автомобилей Prius из-за электропроводки

Российский дилер ООО «Тойота Мотор» решил отозвать 226 автомобилей Toyota Prius из страны из-за проблем с электропроводкой, которые могут привести к возгоранию. Об этом сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года. Причиной отзыва стало то, что на автомобилях Toyota Prius была выявлена вероятность контакта жгута электропроводки гибридной установки и крышки электропроводки. При попадании пыли между жгутом электропроводки и крышкой электропроводки в месте подсоединения жгута к блоку управления гибридной установкой возможно нарушение изоляции проводки с ее дальнейшим перегревом и возгоранием.

Ремонтные работы для обозначенных автомобилей будут проведены бесплатно в сервисных центрах Toyota.

В начале октября Toyota заявила, что отзывает около 2,4 млн гибридных автомобилей по всему миру из-за неполадок в системе, которые могут привести к внезапной потере мощности.