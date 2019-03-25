Суд в Москве отклонил иск Росгвардии к комбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск московского центра материально-технического обеспечения Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов» о взыскании штрафа в размере 6 млн руб. за поставку некачественных продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно документам суда, по результатам проверки ФАС было вынесено определение об отказе в возбуждении уголовного дела. Служба установила, что ответчик поставил товар, а истец принял товар надлежащего качества в сроки, соответствующие условиям контракта.

«Представленные истцом доказательства не подтверждают поставку товара ненадлежащего качества, так как проверка качества товара произведена истцом в одностороннем порядке и с нарушениями, в связи с чем исковые требования удовлетворению не подлежат», — отмечается в решении суда.

В декабре источники РБК сообщили, что ФАС возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии «Дружбой народов». Ранее проверку проводила Главная военная прокуратура. Источники РБК в ФАС говорили, что дело было открыто по обращению ФСБ. В тексте обращения ведомства говорилось, что единственный поставщик и его подрядчики «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».