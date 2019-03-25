Полиция Югры проверит информацию о складе детского питания в морге

Полиция города Югорск Ханты-Мансийского автономного округа проверит информацию о хранении детского питания в помещениях местного морга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Как ранее депутат городской думы Андрей Пантин рассказал агентству «URA.RU», в прощальном зале местного морга хранится несколько тонн коробок с детским питанием.

Он отметил, что морг работает ежедневно, и там, скорее всего, хранятся формалин, фенол, сулема и другие сильнейшие яды для обработки тел. «Картон для них не помеха. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что коробки с детским питанием могут находиться в морге с осени 2018 года.

Представитель УМВД уточнил, что данная информация поступила к Пантину от анонима по электронной почте со вложенными в письмо фотографиями. Полиция зарегистрировала данный факт и инициировала проверку. ​

