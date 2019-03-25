Акции ТМК подорожали на 13% после новости о продаже американской «дочки»

Акции ТМК подорожали на 13% после новости о продаже американской «дочки»

Стоимость акций Трубной металлургической компании (ТMK) на Московской бирже выросла более чем на 13% после сообщения о продаже американской «дочки» компании IPSCO. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

На максимуме стоимость акций ТМК в ходе торгов 25 марта достигла отметки 62,8 руб. за бумагу, что примерно на 13,8% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

По состоянию на 12:00 мск стоимость акций ТМК составляла 59,64 руб. (+8,04%).

Ранее, 22 марта, стало известно, что крупнейший в России производитель труб ТМК Дмитрия Пумпянского договорилась с итальянской Tenaris о продаже 100% акций своего американского подразделения IPSCO Tubulars Inc. Сумма сделки составит $1,209 млрд.