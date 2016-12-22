Мэром Омска впервые стала женщина

Оксана Фадина (Фото: Станислав Мухин / Комсомольская Правда)

Мэром Омска стала областной министр экономики Оксана Фадина. Ее большинством голосов избрал горсовет. Об этом говорится в сообщении администрации города.

За кандидатуру Фадиной проголосовал 31 депутат. В должность главы городской администрации она вступит 8 декабря. До этого исполняющим обязанности мэра будет действующий глава города Сергей Фролов.

Фадина станет первой в истории женщиной — главой Омска.

Как сообщает «НГС Омск», соперником Фадиной был 57-летний глава Калачинского района Фридрих Мецлер. Однако он не получил ни одного голоса депутатов. Голосование было открытым и поименным, несмотря на то, что фракция КПРФ выступала за тайное голосование. Как рассказал портал «Омск-Информ», в знак протеста против открытого голосования коммунисты покинули зал заседаний и не участвовали в выборах главы города.

Оксана Фадина окончила Омский государственный аграрный университет по специальности бухгалтерский учет. С 2012 года она занимала должность замминистра экономики региона, затем стала исполнительным директором в «Омскгоргазе». В 2015 году она вернулась в региональные органы власти и была назначена министром экономики Омской области.