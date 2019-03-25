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В Москве арестовали водителя опрокинувшегося на такси грузовика

В Москве арестовали водителя грузовика, опрокинувшегося на такси в районе Ясенево 22 марта, возбудили дело. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы в Twitter.

22 марта на пересечении ул. Ясногорская с Литовским бульваром в районе Ясенево грузовик с грунтом столкнулся с такси, после чего опрокинулся на легковой автомобиль. В результате происшествия водитель и пассажир легковушки скончались.

Водитель грузовика арестован. В отношении водителя завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Московский транспорт в Twitter уточнил, что общая масса грузовика, перевозившего грунт, составила 42,6 т при разрешенных 25 т.

Теги: ДТП, водитель грузовика, уголовное дело
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