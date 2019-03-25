В ДТП в центре Брянска погибли четыре человека

В ДТП в центре Брянска погибли четыре человека

В центре Брянска столкнулись три автомобиля, в результате ДТП погибли четыре человека, сообщает УМВД по региону. Авария произошла около 5:30 мск в районе дома на Красноармейской улице.

По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris столкнулся с Сhevrolet Niva, после чего врезался в стационарный пункт полиции. Chevrolet отбросило на находившийся позади Renault Logan. В результате ДТП водитель и трое пассажиров Hyundai погибли. Еще один пассажир Hyundai, а также водитель и пассажир Chevrolet госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как указывают полицейские, состояние водителей в момент ДТП определит медицинская экспертиза.

22 марта на юго-западе Москвы в результате столкновения такси с грузовиком погибли два человека. После столкновения грузовик упал на легковой автомобиль. Водитель такси и пассажир скончались.