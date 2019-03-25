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Шесть израильтян пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа

Шестеро израильтян, включая детей, пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным силовиков, ракета попала в жилой дом в селении Мишмерет, расположенном к юго-востоку от города Нетании.

В результате одна 50-летняя женщина получила легкие ожоги и травмы от осколков, еще трое взрослых и двое детей получили легкие ранения. Еще нескольким жителям по соседству с пострадавшим домом потребовалась психологическая помощь.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху был проинформирован о ракетном обстреле во время его визита в Вашингтон. Ожидается, что он обсудит данный инцидент с начальником Генерального штаба ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), главой «Шин-Бет» (общая служба безопасности Израиля, занимающаяся контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности) и Советом национальной безопасности страны. 

Теги: сектор Газа, Израиль, ракетный обстрел, пострадавшие
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