В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка. Об этом сообщается на сайте минздрава республики. Все пострадавшие доставлены в больницы с признаками острой кишечной инфекции, однако состояние отравившихся преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.
Накануне в Хасавюрт прибыла главврач и бригада специалистов республиканского Центра инфекционных болезней. Пострадавших 23 марта посетил замминистра здравоохранения Дагестана Салман Ахмедов.
«Медицинскую помощь пациенты получают в полном объеме, в наличии имеются все необходимые медикаменты и расходные материалы. Расследованиям причин вспышки острой кишечной инфекции занимаются специалисты Роспотребнадзора. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения Республики Дагестан Джамалудина Гаджиибрагимова», — говорится в сообщении минздрава.
призвали жителей республики пить только бутилированную и кипяченную воду и чаще мыть руки.