В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В больницы с признаками острой кишечной инфекции доставлены 86 человек, в том числе 72 ребенка. В минздраве Дагестана призвали население пить только кипяченую или бутилированную воду

Фото: Башир Алиев / РИА Новости

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка​. Об этом сообщается на сайте минздрава республики. Все пострадавшие доставлены в больницы с признаками острой кишечной инфекции, однако состояние отравившихся преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.

Накануне в Хасавюрт прибыла главврач и бригада специалистов республиканского Центра инфекционных болезней. Пострадавших 23 марта посетил замминистра здравоохранения Дагестана Салман Ахмедов.

«Медицинскую помощь пациенты получают в полном объеме, в наличии имеются все необходимые медикаменты и расходные материалы. Расследованиям причин вспышки острой кишечной инфекции занимаются специалисты Роспотребнадзора. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения Республики Дагестан Джамалудина Гаджиибрагимова», — говорится в сообщении м​инздрава.