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Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер начали буксировать к берегу

Потерявший ход круизный лайнер Viking Sky  буксируют к берегу, сообщается в Twitter спасателей Южной Норвегии.

Отмечается, что перед началом буксировки эвакуация людей была временно приостановлена.  Как сообщает NRK, по последним данным, с судна удалось на вертолетах эвакуировать 479 пассажиров, включая 20 пострадавших. Решается вопрос отправки пассажиров домой.

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Потерявший ход из-за шторма в Норвегии лайнер запустил двигатели

22 марта лайнер Viking Sky потерял ход из-за отказа двигателей, экипаж смог запустить один из них и встать на якорь в нескольких километрах от норвежского берега. На борту находились 1373 человека, в том числе четыре россиянина, которые являются членами экипажа. Спасатели начали эвакуировать людей вертолетами. Позднее удалось запустить три из четырех двигателей лайнера.

Теги: круизный лайнер, Норвегия, эвакуация
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