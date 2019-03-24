Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер начали буксировать к берегу

Потерявший ход круизный лайнер Viking Sky буксируют к берегу, сообщается в Twitter спасателей Южной Норвегии.

Отмечается, что перед началом буксировки эвакуация людей была временно приостановлена. Как сообщает NRK, по последним данным, с судна удалось на вертолетах эвакуировать 479 пассажиров, включая 20 пострадавших. Решается вопрос отправки пассажиров домой.

22 марта лайнер Viking Sky потерял ход из-за отказа двигателей, экипаж смог запустить один из них и встать на якорь в нескольких километрах от норвежского берега. На борту находились 1373 человека, в том числе четыре россиянина, которые являются членами экипажа. Спасатели начали эвакуировать людей вертолетами. Позднее удалось запустить три из четырех двигателей лайнера.