В Северной Ирландии три подростка погибли в давке на вечеринке

В Северной Ирландии во время вечеринки, посвященной Дню святого Патрика, погибли трое несовершеннолетних — предварительно, во время давки. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел в отеле Greenvale в Кукстауне в воскресенье, 17 марта, где проходила вечеринка с участием нескольких десятков человек. По предварительным данным полиции, у входной двери отеля произошла давка​. «Похоже, большая толпа молодых людей толкалась на выходе из отеля», — сообщил сотрудник полиции Северной Ирландии Марк Хэмилтон. Он тем не менее подчеркнул, что конкретная причина произошедшего устанавливается.

В результате погибли трое — два юноши в возрасте 16 и 17 лет, а также 17-летняя девушка.​ Еще одна 16-летняя девушка находится в больнице.

Издание также приводит слова Эммы Хезерингтон, чьи два сына были на вечеринке. «Они [сыновья] рассказали, что большая толпа ждала [у выхода из отеля], чтобы попасть на улицу, и затем в начале очереди начались волнения, а потом, по их словам, приехали экстренные службы и попросили всех выйти», — сказала женщина.​

В конце декабря в Италии шесть человек погибли в давке в ночном клубе, еще более сотни были доставлены в больницы. Сообщалось, что паника возникла, после того как кто-то распылил баллончик с перцовым газом.