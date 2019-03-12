В Оренбурге иностранца сняли с рейса за дебош

В Оренбурге сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса мужчину, который мешал работе экипажа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Ирину Волк.

«Установлено, что 37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья после посадки на самолет стал вести себя неадекватно», — сказала она, уточнив, что пассажир нецензурно выражался и мешал работе экипажа.

Волк отметила, что по внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и на замечания бортпроводников не реагировал.

По ее словам, мужчина был снят с рейса и доставлен в подразделение транспортной полиции в аэропорту Оренбурга. Она также рассказала, что мужчина хватался за форменную одежду полицейских из-за чего им пришлось применить к нему силу.