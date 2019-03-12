В Оренбурге иностранца сняли с рейса за дебош

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,97 -0,31 EUR Бирж. 74,20 0,06 Brent 66,62 0,83% USD Нал. 66,40 65,22 EUR Нал. 74,92 73,80 USD ЦБ 66,08 0,11 EUR ЦБ 74,29 -0,28 EUR/USD 1,1242 0,0060 BTC/USD Бирж. 3 953,50 -46,60 IMOEX 2 465,94 -0,43% RTSI 1 176,71 -0,24% DJIA 25 654,58 0,80% Nasdaq 7 558,06 2,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+10,26%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+36,75%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+10,26%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+36,75%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 66,08 (+0,11) Quote, 11 мар, 13:57
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 74,29 (-0,28) Quote, 11 мар, 13:57
Аваков исключил причастность России к беспорядкам в Черкассах и Киеве Политика, 01:17 Обвинение запросило для Барсукова 24 с половиной года колонии Общество, 01:10 В Оренбурге иностранца сняли с рейса за дебош Общество, 00:36 Белый дом предложил урезать бюджет Госдепа и Агентства по развитию Политика, 00:13 Парламент Венесуэлы ввел режим ЧП из-за масштабного блэкаута Политика, 00:13 WSJ узнала о подготовке США к вводу санкций против «Северного потока-2» Политика, 00:12 Доля Москвы в российских инвестициях достигла максимума с 1999 года Экономика, 00:01 Bloomberg узнал о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле Экономика, 11 мар, 23:24 МИД Австрии вызвал посла Украины из-за запрета на въезд журналисту Политика, 11 мар, 23:20 В парламенте Венесуэлы заявили о 21 погибшем в стране из-за блэкаута Общество, 11 мар, 22:50 США пригрозили Германии сокращением обмена разведданными из-за Huawei Политика, 11 мар, 22:49 Суд изъял имущество родственника Захарченко на ₽380 млн Общество, 11 мар, 22:17 «Краснодар» продлил безвыигрышную серию до девяти матчей Спорт, 11 мар, 22:08 Президент Алжира отказался идти на пятый срок на фоне протестов Политика, 11 мар, 21:41
Общество ,  
0 
В Оренбурге иностранца сняли с рейса за дебош

В Оренбурге сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса мужчину, который мешал работе экипажа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Ирину Волк.

«Установлено, что 37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья после посадки на самолет стал вести себя неадекватно», — сказала она, уточнив, что пассажир нецензурно выражался и мешал работе экипажа.

Волк отметила, что по внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и на замечания бортпроводников не реагировал.

Общество
Лайнер вынужденно сел в Воронеже из-за устроившего дебош хоккеиста

По ее словам, мужчина был снят с рейса и доставлен в подразделение транспортной полиции в аэропорту Оренбурга. Она также рассказала, что мужчина хватался за форменную одежду полицейских из-за чего им пришлось применить к нему силу.

Дебошир, как сообщила Волк, был направлен на медицинское освидетельствование. В следственные органы будут переданы материалы о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), добавила официальный представитель МВД.

Теги: Оренбург, авиадебошир, Ирина Волк
Материалы по теме
Полиция задержала авиадебошира в аэропорту Ростова-на-Дону
Общество
В Шереметьево с рейса на Ямайку сняли пассажирку за дебош
Общество
Прокуратура отказалась считать дебошем поведение Панина на борту самолета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter