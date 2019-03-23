Киев решил учредить день памяти участников «российско-украинской войны»

Министерство по делам ветеранов Украины решило учредить День памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны», сообщает пресс-служба ведомства.

Конкретную дату предлагается выбрать членам семей погибших, заявила замглавы министерства Оксана Гаврилюк. «Именно их предложение мы будем предлагать на рассмотрение и утверждение высшему руководству», — сказала она.

Рабочая группа после заседания решила провести анкетирование среди членов семей погибших. Опросы будут проводить представители общественных организаций в каждой области. «Собранные данные должны быть обработаны и переданы на рассмотрение высшему руководству», — говорится в заявлении ведомства.

Отношения между Москвой и Киевом испортились после того, как на Украине в 2014 году сменилось руководство, пост президента занял Петр Порошенко, а на востоке республики начался вооруженный конфликт. После отправки в Донбасс украинских военнослужащих в рамках антитеррористической операции (АТО) там начались активные боевые действия.