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Киев решил учредить день памяти участников «российско-украинской войны»

Министерство по делам ветеранов Украины решило учредить День памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны», сообщает пресс-служба ведомства.

Конкретную дату предлагается выбрать членам семей погибших, заявила замглавы министерства Оксана Гаврилюк. «Именно их предложение мы будем предлагать на рассмотрение и утверждение высшему руководству», — сказала она.

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Кремль связал конфликт в Донбассе с пребыванием у власти «партии войны»

Рабочая группа после заседания решила провести анкетирование среди членов семей погибших. Опросы будут проводить представители общественных организаций в каждой области. «Собранные данные должны быть обработаны и переданы на рассмотрение высшему руководству», — говорится в заявлении ведомства.

Отношения между Москвой и Киевом испортились после того, как на Украине в 2014 году сменилось руководство, пост президента занял Петр Порошенко, а на востоке республики начался вооруженный конфликт. После отправки в Донбасс украинских военнослужащих в рамках антитеррористической операции (АТО) там начались активные боевые действия.

В апреле 2018 года Порошенко объявил, что АТО завершилась, а в регионе началась новая операция — объединенных сил. По версии Киева, Москва является стороной конфликта в Донбассе: там, как считают власти Украины, вместе с ополченцами воюют и военные из России. О том, что российские военные действительно находились на востоке Украины, свидетельствуют результаты расследования РБК в 2014 году.

Москва отрицает эту информацию. Как заявил в январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, конфликт в Донбассе связан с тем, что в стране у власти находится «партия войны».

Теги: Украина
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