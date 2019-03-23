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Стала известна реакция адвокатов Трампа на передачу доклада Мюллера

Адвокаты президента США Дональда Трампа Руди Джулиани и Джей Секулов прокомментировали завершение расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента.

По словам адвокатов, они «рады, что Управление специального юрисконсульта представило свой доклад» генпрокурору США Уильяму Барру, передает Fox News. Они отметили, что Барр «определит дальнейшие шаги».

«Мы ждем раскрытия фактов, — заявил Джулиани. — Мы уверены, что сговора со стороны президента не обнаружено, и это подчеркивает то, что Трамп говорил с самого начала — он не сделал ничего плохого».

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Мюллер завершил двухлетнее расследование о связях Трампа с Россией

По словам Джулиани, адвокаты хотели бы ознакомиться с докладом до того, как он будет опубликован, передает Associated Press.

22 марта американский Минюст объявил об официальном завершении расследования Мюллера, связанного с обвинениями в адрес Трампа о сговоре с Россией, и передаче доклада по его итогам Уильяму Барру. В Белом доме заявили, что не получали подготовленный документ и не были о нем проинформированы.

Расследование Мюллера велось с 2017 года. Альтернативное расследование о предполагаемых связях Трампа и его команды с Кремлем ведет комитет по разведке палаты представителей конгресса США.

Теги: Роберт Мюллер, Дональд Трамп, адвокаты
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