Стала известна реакция адвокатов Трампа на передачу доклада Мюллера

Адвокаты президента США Дональда Трампа Руди Джулиани и Джей Секулов прокомментировали завершение расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента.

По словам адвокатов, они «рады, что Управление специального юрисконсульта представило свой доклад» генпрокурору США Уильяму Барру, передает Fox News. Они отметили, что Барр «определит дальнейшие шаги».

«Мы ждем раскрытия фактов, — заявил Джулиани. — Мы уверены, что сговора со стороны президента не обнаружено, и это подчеркивает то, что Трамп говорил с самого начала — он не сделал ничего плохого».

По словам Джулиани, адвокаты хотели бы ознакомиться с докладом до того, как он будет опубликован, передает Associated Press.