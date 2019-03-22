Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе

Танцовщик Сергей Полунин заявил, что он станет художественным руководителем балетного училища, которое построят в Севастополе, передает ТАСС.

«Я еще об этом не говорил: я стал художественным руководителем, будет строиться новая балетная школа в Севастополе. Это новый шаг для меня, я посмотрю, как образовательная система будет строиться, и буду частью этой системы», — сказал он.

Полунин родился в Херсоне в 1989 году. В 18 лет он стал самым молодым премьером Королевского балета в Лондоне. С 2012 года по 2016 год он был премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. В 2016 году Полунин стал приглашенным артистом Баварского балета.

Танцовщик имеет гражданство Сербии, а в ноябре 2018 года он получил российский паспорт.