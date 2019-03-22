Украина включила участницу Comedy Woman в список угрожающих безопасности

Министерство культуры Украины внесло участницу российского комедийного шоу Comedy Woman Екатерину Варнаву в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Согласно обновленному списку на сайте ведомства, ее фамилию внесли 21 марта. Решение было принято на основании обращения Службы безопасности Украины (СБУ).

В мае 2017 года СБУ запретила Варнаве въезд на Украину в течение пяти лет из-за ее выступлений в Крыму в составе Comedy Woman. В ведомстве объяснили, что это сделано «в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины».

Варнава стала известной благодаря выступлениям в командах КВН «Сборная малых народов» и «Свои секреты». После этого она стала участницей юмористического шоу Сomedy Woman. С 2014 по 2017 год Варнава была соведущей шоу «Кто сверху?» на украинском «Новом канале». Также она была ведущей программ «Танцуй!», «Битва хоров» и «Песни.Реалити» на российском телевидении.

Ранее Минкультуры Украины внесло в список писателя Захара Прилепина, певцов Олега Газманова, Григория Лепса и Николая Расторгуева, актеров​ Никиту Михалкова, Михаила Боярского, Жерара Депардье и других. Всего в перечне имена 148 человек.

