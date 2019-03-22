В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны наблюдателей. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».

По данным издания, они произошли 4 и 20 марта. В первый раз причиной стали угрозы насилия со стороны надзирателей, а во второй — избиение сотрудниками колонии. В УФСИН России по Республике Мордовия изданию подтвердили восемь случаев.

В региональном управлении ФСИН РБК рассказали, что заключенные совершили акты членовредительства «в демонстративно-шантажной форме», чтобы им ослабили режим исполнения наказания и отправили в медучреждение. В УФСИН добавили, что они были «злостными нарушителями» режима отбывания наказания. В управлении также опровергли избиение заключенных.

«Исправительное учреждение посетили представители прокуратуры Республики Мордовия. Осужденных опросили. Материалы в порядке ст.144–145 УПК РФ переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — сказали в УФСИН по республике.