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Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил об увеличении доли россиян, одобряющих деятельность президента страны. По данным ВЦИОМ, на неделе с 11 по 17 марта работу главы государства одобряли 65,3%, что является максимальным показателем за последние шесть месяцев. Для сравнения: в конце января 2019 года доля россиян, одобряющих работу Владимира Путина, снижалась до 61%.

Одновременно доля тех, кто не одобряет действия президента, снизилась с 30,1% в конце января — начале феврале до 26,2%.

​Уровень доверия Путину в середине марта вырос до 33,4% (+0,5 п.п. к показателю предыдущей недели), уровень недоверия снизился до 6,4% (минус 0,6 п.п.). В последний раз меньшее число россиян не доверяло Путину в декабре 2018 года (5,6% от числа опрошенных), а в конце января 2019 года доля недоверяющих президенту достигала 8,1%.

За последнюю неделю выросли также оценки работы премьер-министра и правительства России (составили 38 и 41% соответственно), а также уровень доверия к Дмитрию Медведеву (8,5%).

«Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский: почти четверть респондентов (23,5%) не доверили бы ему решение важных государственных вопросов», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Теги: ВЦИОМ, рейтинг доверия
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