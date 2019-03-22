Идеолог выхода Британии из ЕС возглавит партию Brexit

Депутат Европарламента и бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж пообещал возглавить партию Brexit. Об этом сообщает BBC.

«Я возьму на себя роль лидера партии Brexit и приведу партию на европейские выборы», — сказал он. По его словам, партия Brexit выдвинет кандидатов из всего политического спектра, в случае если Британия не достигнет соглашения по выходу из ЕС и примет участие в европейских выборах в мае. «Наша вера была предана политиками, и если мы победим на этих выборах, это будет шанс сказать, что мы думаем», — добавил он.

По словам Фараджа, эта партия в настоящий момент является «виртуальной» и представляет собой сайт.​

Предыдущий лидер партии Кэтрин Блейклок ушла с поста после антиисламских комментариев и ретвита сообщения от активиста антиисламского движения Томми Робинсона.