В Сети появилось видео момента крушения парома в Ираке

Камера наблюдения запечатлела момент крушения туристического парома на реке Тигр в иракском городе Мосуле.

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Видео: RT

Трагедия произошла 21 марта. Как сообщают иранские власти, прогулочный паром перевернулся и ушел под воду из-за перегруза. Би-би-си со ссылкой на Министерство внутренних дел Ирака сообщает, что погибли 94 человека. Как минимум 19 из них — дети.