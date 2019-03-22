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В Сети появилось видео момента крушения парома в Ираке

Камера наблюдения запечатлела момент крушения туристического парома на реке Тигр в иракском городе Мосуле.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры!
 

Видео: RT

Трагедия произошла 21 марта. Как сообщают иранские власти, прогулочный паром перевернулся и ушел под воду из-за перегруза. Би-би-си со ссылкой на Министерство внутренних дел Ирака сообщает, что погибли 94 человека. Как минимум 19 из них — дети.

Паром переправлял людей для празднования дня прихода весны — Навруза. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иракскому коллеге Бархаму Ахмеду Салеху в связи с трагедией.
 
Теги: Ирак, крушение парома, жертвы
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