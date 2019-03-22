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Во Вьетнаме дали сроки за коррупцию сотрудникам СП с «Зарубежнефтью»

Народный суд Ханоя вынес приговор по уголовному делу о коррупции против бывших высокопоставленных сотрудников совместного российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро» и назначил осужденным реальные сроки лишения свободы. Об этом сообщает Reuters.

На скамье подсудимых оказались бывший главный исполнительный директор компании Ту Тхань Нгиа и бывший главный бухгалтер Во Куанг Хай. Их признали виновными в коррупции на сумму $259 тыс. Эти деньги, по данным следствия, они получили со счета «Вьетсовпетро» в одном из местных банков.

Директор получил три с половиной года, бухгалтер — семь лет лишения свободы

​Контрольный пакет акций «Вьетсовпетро» принадлежит государственной Вьетнамской нефтегазовой группе PetroVietnam, остальная находится у российской «Зарубежнефти». Согласно данным с сайта российской компании, СП разрабатывает семь нефтегазовых блоков на шельфе Вьетнама.

В прошлом году более 20 бывших руководителей PetroVietnam получили реальные сроки по делу о коррупции. Самым высокопоставленным из них стал экс-министр транспорта Вьетнама Динь Ла Тханг, который также занимал пост председателя правления PetroVietnam.

Теги: Вьетнам, «Зарубежнефть»
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