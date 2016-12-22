Бывшие топ-менеджеры PetroVietnam получили сроки за коррупцию

Более 20 экс-руководителей вьетнамской нефтегазовой госмонополии PetroVietnam получили сроки по делу о коррупции. Одного из них до суда похитили в Берлине, после чего МИД Вьетнама заявил о его добровольном возвращении в страну

Фото: Kham / Reuters

Бывшие руководители различных подразделений вьетнамской государственной нефтегазовой компании PetroVietnam получили тюремные сроки по обвинению в коррупции, сообщает VNExpress. Всего суд 22 января зачитал приговоры для 22 человек — экс-сотрудников госкорпорации, ее дочерних предприятий и связанных компаний.

Самым высокопоставленным ответчиком по этому делу был экс-министр транспорта Вьетнама Динь Ла Тханг, который также занимал ранее пост председателя правления государственной нефтегазовой монополии PetroVietnam. Народный суд Вьетнама пришел к выводу, что он допустил растрату государственных средств, подписав документы о вложении денег в коммерческий банк Ocean Bank, который затем разорился. На момент ареста в декабре 2017 года он занимал пост заместителя главы комиссии Центрального комитета (ЦК) Компартии Вьетнама по экономическим вопросам.

Кроме того, его обвинили в том, что он назначил на роль ведущего подрядчика строительства тепловой электростанции «Тай Бин — 2» дочернюю компанию PetroVietnam — PetroVietnam Consrtruction. Последняя, как установил суд, не обладала достаточной квалификацией для реализации проекта, что привело к перерасходованию средств и затягиванию сроков реализации проекта.

Еще одним высокопоставленным партийным функционером, получившим тюремный срок, стал бывший председатель правления PetroVietnam Consrtruction Чинь Суан Тхань. Суд приговорил его к пожизненному заключению.

В июне 2017 года Чинь Суан Тхань был похищен в Берлине, сообщала Die Welt и Deutche Welle. Вооруженные люди усадили его в машину и увезли в неизвестном направлении. Вскоре после похищения он оказался в заключении во Вьетнаме. МИД страны заявил, что Чинь Суан Тхань добровольно вернулся на родину, однако немецкие власти этой версии не поверили.

Чинь Суан Тхань был главой PetroVietnam Construction, ответственным за проект реализации строительство ТЭС, и не должен был допустить нарушения, которые привели к перерасходу средств и задержке проекта, постановил суд. Кроме того, его обвинили в получении взяток и других нарушениях.

Уголовное расследование деятельности ряда бывших руководителей нефтегазовой монополии было начато в 2016 году. Всего по этому делу проходил 51 человек.

Кроме экс-председателя правления PetroVietnam Динь Ла Тханга и председателя правления PetroVietnam Consrtruction Чинь Суан Тханя, а также четырех человек, получивших 22 января условные сроки, 16 фигурантов дела о коррупции в государственной нефтегазовой компании и ее дочерних структурах получили от шести до 14 лет тюремного срока.​

Ранее также стало известно, что экс-главу PetroVietnam Нгуен Суан Шона приговорили к казни по делу о хищении средств в Ocean Bank.

​У PetroVietnam есть совместное предприятие с российской «Зарубежнефтью» — «Вьетсовпетро». По данным сайта российской компании, СП разрабатывает семь нефтегазовых блоков на шельфе Вьетнама.

Вьетнамская компания также имеет совместные проекты с «Роснефтью» по освоению двух участков в Печорском море, с «Газпромом» — ООО «Газпромвьет» (ведет геологоразведку на ряде участков в России и Казахстане).