Сергей Федоров покинул пост гендиректора московского «Динамо»

Сергей Федоров покидает пост гендиректора московского футбольного клуба «Динамо», сообщается на сайте клуба.

Решение о досрочном прекращении полномочий Федорова было принято на собрании совета директоров. Временно исполняющим обязанности гендиректоа избран член совета директоров и гендиректор ООО «УК «Новогорск-Динамо» Андрей Милькин.

ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Иржену Ищенко уточняет, что Федоров покинул свой пост из-за болезни. «Дело в том, что в связи с болезнью он не может исполнять эти функции, поэтому было принято такое решение», — сказала она.

Федоров стал гендиректором ФК «Динамо» в апреле 2018 года, до этого он занимал аналогичную позицию в хоккейном «Динамо».