Российского ходока лишили медали ЧМ-2013 за допинг

Российский ходок Александр Иванов лишен золота Чемпионата мира-2013 за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в сообщении Всероссийской федерации легкой атлетики.

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал, что спортсмен использовал или пытался использовать запрещенные субстанции или методы. Спортсмен дисквалифицирован на три года на основании отклонений в паспорте крови. Результаты Иванова, достигнутые им в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года, аннулируют.

Александр Иванов является чемпионом мира 2013 года по спортивной ходьбе на дистанции 20 км, серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2012 года в ходьбе на 10 км, заслуженным мастером спорта России.