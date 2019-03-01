РУСАДА запретило спортсменам пить пиво перед допинг-тестами

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запретило спортсменам употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки во время прохождения допинг-контроля. Об этом сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, передает ТАСС. Ранее некоторые атлеты использовали такие напитки для ускорения процедуры сдачи мочи.

«Поддерживая идею чистого и здорового спорта, мы не можем обойти вниманием такой аспект, как запрет на употребление алкоголя во время проведения процедуры допинг-контроля», — отметила Пахноцкая.

Она подчеркнула, что политика организации запрещает употребление спортсменами слабоалкогольных и алкогольных напитков с момента уведомления и до завершения процедуры допинг-контроля. По словам Пахноцкой, наличие продуктов распада слабоалкогольных напитков в моче может исказить результаты анализа допинг-пробы.

Спортсмену, которого заметят употребляющим запрещенные напитки во время процедуры допинг-теста, будет вынесено предупреждение. В случае повторных нарушений наказание может быть ужесточено.