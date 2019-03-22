В болгарском городе Перник возле жилого дома произошел взрыв

В болгарском городе Перник на западе страны произошел взрыв. Об этом сообщил городской новостной портал ZaPernik. Инцидент произошел вечером 21 марта около жилого дома. На место прибыла полиция. Жертв нет, нанесен только материальный ущерб, который предстоит установить. Правоохранительные органы выясняют причину взрыва и возможных причастных к нему.

Накануне во время празднования мусульманского праздника Навруз произошло несколько взрывов в Кабуле. Погибли шесть человек, еще 23 пострадали. Reuters со ссылкой на МВД Афганистана сообщил, что взорвались мины, но, по данным Минобороны страны, город подвергся ракетному обстрелу.