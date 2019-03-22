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Власти Москвы призвали водителей пересесть на метро из-за снегопада

Центр организации дорожного движения правительства Москвы посоветовал жителям столицы отказаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный из-за снегопада. Об этом РБК сообщили в ЦОДД.

Сейчас в Москве продолжает идти снег, на дорогах ухудшилась видимость и местами образовалась гололедица. По состоянию на 10:00 загруженность дорог составляют 6 баллов.

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Синоптики прогнозируют, что осадки будут идти без перерыва в течение всего дня. ЦОДД ожидает осложнение дорожного движения в вечерний час пик.

Московское МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с непогодой. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Теги: ЦОДД, погода, снегопад
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