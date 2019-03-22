«Аэрофлот» отменил 14 рейсов из-за непогоды в Москве

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 14 международных и внутренних рейсов, запланированных на пятницу, из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Согласно сообщению, отменены рейсы из Москвы в Варшаву (SU2006), Берлин (SU2684), Хельсинки (SU2202), Франкфурт (SU2306), Таллин (SU2106), Воронеж (SU1350), Нижний Новгород (SU1220) и обратно.

Также на более позднее изменено время вылета у восьми вылетающих внутренних рейсов (в Омск, Краснодар, Анапу, Махачкалу, Набережные Челны, Сургут, Грозный, Сыктывкар) и еще девяти прибывающих (из Баку, Тюмени, Казани, Омска, Сыктывкара, Ставрополя, Краснодара, Нижнего Новгорода, Якутска).

Накануне синоптики предупредили об ожидаемых в столице 22 марта осадков в виде мокрого снега с дождем, а также об усилении порывов ветра до 12–17 м/с.​ МЧС распространило предупреждение.

