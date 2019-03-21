Синоптики предупредили москвичей о гололедице и снеге

Синоптики предупредили москвичей о гололедице и снеге

В Москве утром 22 марта ожидается гололедица и снег. Об этом РБК заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура ночью будет от 0 до минус 2 градусов и [ожидаются] небольшие осадки в виде снега и мокрого снега», — отметил он.

Днем в столице температура воздуха поднимется не выше 3 градусов тепла, мокрый снег с дождем станут более выраженными, а порывы ветра усилятся до 12–17 м/с.​

По словам синоптика, из-за отрицательных ночных температур гололед на московских улицах ожидается также 23 и 24 марта.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения сообщили РБК, что 22 марта из-за ухудшения погодных условий возрастает вероятность возникновения ДТП и осложнения дорожного движения в столице. Водителям рекомендовали по возможности отказаться от передвижения по городу на личном автомобиле. В Центре подчеркнули, что городской транспорт будет работать в штатном режиме.