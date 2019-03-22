Власти заявили о 640 пострадавших при взрыве на заводе пестицидов в Китае

Власти заявили о 640 пострадавших при взрыве на заводе пестицидов в Китае

Китайские власти сообщили о том, что в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в Яньчэне погибли по меньшей мере 47 человек. При этом число​ пострадавших увеличилось до 640 человек, передает Reuters.

Большинство пострадавших были размещены в 16 местных больницах. 32 потерпевших находятся в критическом состоянии.

Как отмечает агентство, огонь от пожар, который произошел после взрыва, перекинулся на соседние промышленные здания. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий произошедшего.

Взрыв на химическом заводе Chenjiagang Tianjiayi, который производит пестициды, произошел 21 марта. Большое число пострадавших обусловлено тем, что взрывной волной выбило стекла в окнах близлежащих домов, а также в школе. Местные жители и ученики получили ранения в результате разлета осколков.