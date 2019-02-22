Сбившему толпу пешеходов в Мельбурне дали шесть пожизненных сроков

Суд приговорил гражданина Австралии афганского происхождения Джеймса Гаргасуласа, который наехал на толпу людей в Мельбурне два года назад, к шести пожизненным заключениям, сообщает ABC.

При этом судья Марк Вайнберг разрешил осужденному подать прошение об условно-досрочном освобождении через 46 лет. Сторона обвинения требовала отказать Гаргасуласу в возможности УДО.

Во время вынесения приговора судья назвал этот инцидент одним из самых страшных массовых убийств в истории страны.

Наезд на толпу людей произошел в Мельбурне 20 января 2017 года. В результате произошедшего погибли шесть человек, среди них оказались трехмесячный ребенок, который скончался в больнице от полученных травм, и десятилетняя девочка. Еще 27 человек получили различные травмы.