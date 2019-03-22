Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство» в соцсети

Советский районный суд Нижнего Новгорода принял решение отменить приговор создателю закрытого сообщества «Мужское государство» в социальной сети «ВКонтакте» Владиславу Позднякову, который ранее был осужден по ч.1 ст. 282 УК РФ. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на заявление Позднякова.

По его словам, такое решение суд принял ввиду того, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о частичной декриминализации вышеуказанной статьи. «Сегодня был пересмотр моего дела. Освобожден от наказания, условку и судимость сняли», — заявил он.

Владислав Поздняков сообщил о своем задержании и обыске в его квартире в конце сентября 2018 года. Обыск проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму, а сам Поздняков позднее был арестован на пять суток за мелкое хулиганство.

В конце прошлого года суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Следствие посчитало, что в мае 2018 года он создал в социальной сети «ВКонтакте» сообщество «Мужское государство», где размещались различные материалы, которые имели признаки возбуждения вражды и ненависти к женщинам.