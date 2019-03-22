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USD ЦБ: 63,74 (-0,54) Quote, 21 мар, 13:59
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Стало известно имя врио главы «Росгеологии» после увольнения Панова

Временно исполняющим обязанности генерального директора «Росгеологии» после увольнения главы ведомства Романа Панова стал Сергей Сучков, который до этого занимал должность его первого заместителя. Об этом говорится в распоряжении Росимущества (имеется в распоряжении РБК), которое было выпущено на основании соответствующей директивы кабмина. Подлинность этого документа подтвердили РБК двое федеральных чиновников.

Сергей Сучков был назначен на должность первого заместителя Панова в ноябре 2018 года. На момент публикации он не был доступен для комментариев.

Политика
Уволен гендиректор «Росгеологии» Роман Панов

Роман Панов, занимающий пост главы «Росгеологии» с 2013 года, был уволен накануне, 21 марта. Об этом кадровом решении сообщила заместитель главы Минэкономразвития Оксана Тарасенко, отметив, что процедура увольнения Панова произошла в установленных законом рамках.

Теги: «Росгеология», Роман Панов, назначение, врио главы
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