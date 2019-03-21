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Компания Фридмана получила в России разрешение на слияние с Wintershall

Все необходимые разрешения на слияние немецкой Wintershall, владеющей активами в Западной Сибири, с компанией DEA, принадлежащей LetterOne Михаила Фридмана, в России уже есть, заявил член правления Wintershall Тило Виланд, отвечая на вопрос РБК.

LetterOne получила разрешение от российской правительственной комиссии по иностранным инвестициям на слияние Wintershall и DEA, добавил он.

Ранее гендиректор Wintershall Марио Мерен сказал на ежегодной пресс-конференции в Касселе, что компании получили разрешение на слияние от Еврокомиссии и остается лишь получить согласие от департамента горной промышленности Министерства экономики Мексики, где работает DEA. «Надеемся, что получим его в срок и завершим слияние до конца первого полугодия 2019 года», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу Федеральной антимонопольной службы, через которую запросы идут в правительственную комиссию по иностранным инвестициям.

В результате слияния будет создана крупнейшая независимая компания по добыче газа и нефти в Европе со штаб-квартирой в Германии. В объединенной компании Wintershall DEA 67% получит концерн BASF, 33% — LetterOne.

 

Теги: Михаил Фридман, Wintershall
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