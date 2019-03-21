Рогозин объявил о получении денег на вторую очередь Восточного

«Роскосмос» получил финансирование для начала строительства второй очереди космодрома Восточный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«Мы вчера получили необходимое финансирование, были подведены лимиты бюджетных средств для открытия второй очереди космодрома Восточный», — сказал Рогозин. Он выразил надежду, что в конце апреля — начале мая начнутся земельные работы и бетонирование стартового стола для ракет семейства «Ангара». Рогозин также добавил, что в настоящий момент завершается решение вопроса, связанного с подготовкой распоряжения кабмина о начале работ и выборе единственного исполнителя.

В январе стало известно, что «Роскосмос» расторг контракт с генеральным подрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный. В этом качестве выступало производственно-строительное объединение «Казань»: оно, в частности, должно было выполнить работы по строительству стартового стола для ракет «Ангара». Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что динамика строительства на Восточном не позволяет подготовить его к запуску тяжелой ракеты к 2021 году.

«Ангара» — семейство ракет-носителей различных классов. К настоящему моменту был произведен только один пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5», следующие испытания намечены на 2019 год.