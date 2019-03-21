В Англии приостановили производство по делу об аресте активов «Газпрома»

В Англии приостановили производство по делу об аресте активов «Газпрома»

«Газпром» объявил о приостановке Высоким судом Англии и Уэльса производства по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража.

«Судебный процесс в Великобритании приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция). «Газпром» продолжит защищать свои права», — говорится в сообщении компании (есть у РБК).

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж, разбиравший спор «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» по контрактам на транзит газа через территорию Украины, обязал российскую компанию выплатить украинской (с учетом обратных выплат) примерно $2,6 млрд.

«Газпром» оспорил это решение в апелляционном суде округа Свеа (Швеция), однако позднее Высокий суд Англии и Уэльса все же вынес решение об аресте активов компании в Великобритании. В сентябре 2018 года решение об аресте активов было отменено.