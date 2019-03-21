Для сотрудников заповедников впервые со времен СССР создали единую форму

Для сотрудников заповедников впервые со времен СССР создали единую форму

Концерн «Калашников» (входит в «Ростех») создал первую со времен СССР форму для сотрудников заповедников, которая была представлена на Всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий, сообщает «РИА Новости».

Как сообщили в Минприроды, сотрудники всех заповедников, заказников, национальных парков получат единообразную форменную одежду. До сих пор егеря, инспекторы, сотрудники научных и других отделов особо охраняемых природных территорий работали в разной форме.

«Новая форма выдержана в «природных» тонах (хаки, коричневый, серый). Разработаны несколько вариантов обмундирования: «представительский» (парадный), «повседневный» и «специальный» (для суровых природных условий)», — указали в Минприроды.

Для мужчин и женщин предусмотрены отдельные фасоны, добавили в министерстве.