СПЧ предложит создать новую форму для осужденных воспитательных колоний

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) в ближайшее время объявит конкурс на лучший дизайн новой формы для осужденных воспитательных колоний. Об этом заявил глава СПЧ Михаил Федотов, сообщает ТАСС.

«Совет объявит открытый конкурс дизайнерских проектов на форменную одежду для воспитанников воспитательных колоний», — сказал Федотов, подчеркнув, что они должны одеваться «совершенно по-другому». Отмечается, что с просьбой заменить форму к нему обратились воспитанники Бобровской колонии.

Федотов пояснил, что в настоящий момент осужденные воспитательных колоний одеты почти также, как заключенные исправительных колоний. «Получается, что по внешнему виду этих ребят готовят к переходу в другую колонию, а мы их должны готовить к возвращению в нормальную жизнь», — отметил он.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому один день в следственном изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии. При отправке осужденного в колонию-поселение один день в СИЗО будет приравниваться к двум дням лишения свободы.