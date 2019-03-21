Red Wings снизит вес бесплатной ручной клади в безбагажном тарифе

Авиакомпания Red Wings снизит максимальный вес бесплатной ручной клади в безбагажном тарифе «Лайт» с 10 до 5 кг. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании. Кроме того, в этом тарифе изменены габариты — с 55х40х20 см на 40Х30х20 см.

В тарифе «Стандарт», который разрешает перевозить багаж до 23 кг, также уменьшены максимальные габариты — с нынешних 203 см в сумме трех измерений до 158 см.

Условия меняются для пассажиров, купивших билеты после 1 марта на рейсы, которые будут выполняться с 31 марта.

Ранее стало известно, что со 2 апреля «Аэрофлот» вводит билеты без багажа в Германию и Италию по примеру своей «дочки» — лоукостера «Победа». В компании заявили, что это позволит снизить стоимость проезда для пассажиров экономкласса до 30%. Безбагажный тариф предусматривает наличие ручной клади в салоне весом до 10 кг.

Тарифы без багажа появились у российских авиакомпаний в декабре 2015 года, одной из первых их ввела S7. Через несколько недель тариф ввели «Уральские авиалинии», а в марте 2016 года — Utair.