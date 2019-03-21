СК возбудил дело в отношении замглавы администрации Чехова

В отношении первого замглавы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщил Следственный комитет в своем канале в WhatsApp.

Видео: СК РФ

По данным следствия, в 2015 году он заключил договор купли-продажи муниципального здания и предоставил рассрочку по оплате на десять лет. Деньги от продажи объекта в местный бюджет так и не поступили. Размер ущерба следствие пока не установило.

Также СК опубликовал видео прошедших дома и в кабинете чиновника обысков. На кадры попало множество фигурок и статуэток, медали и награды. В конце ролика следователи демонстрируют автомат.

Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК, предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет), следует из сообщения на сайте СК.