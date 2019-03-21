СМИ опубликовали видео с обнаженным посетителем Третьяковской галереи

«Комсомольская правда» опубликовала видеозапись из Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, где мужчина в одних трусах ходил по залам музея.

На кадрах видно, что полуобнаженный мужчина, тело которого покрыто золотистой краской и узорами на спине, ходит по залам и рассматривает экспонаты. При этом сотрудники музея не сразу обратили внимание на необычного посетителя.

Основное действие акции произошло возле картины «Принцесса Грёза» Михаила Врубеля. Судя по записи, именно возле этого полотна мужчина снял одежду. Затем он некоторое время позировал возле этой картины, после чего отправился гулять по залам музея.

Этот инцидент произошел в Третьяковке 20 марта. В пресс-службе музея сообщили РБК, что это был «несанкционированный перформанс». ​«Результатом данной акции стали несколько мелких предметов, оставленных в залах», — отметили в музее, не уточнив, о каких именно предметах идет речь.