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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Общество ,  
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В ДТП в Подмосковье пострадали 13 человек

В результате ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья пострадали 13 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

По данным ведомства, троих в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Сергиево-Посадскую центральную районную больницу, остальные десять человек получили легкие травмы и ушибы.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Московской области, авария произошла на 33-м километре автодороги Сергиев Посад — Москва.

«РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняют, что недалеко от поселка Лоза столкнулись автобус и легковой автомобиль. Причина ДТП пока не установлена. Как сообщили «РИА Новости» в МЧС, разлива топлива нет, на месте аварии затруднено движение транспорта.

Теги: Подмосковье, ДТП, пострадавшие
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