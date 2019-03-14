В ДТП в Подмосковье пострадали 13 человек

В ДТП в Подмосковье пострадали 13 человек

В результате ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья пострадали 13 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

По данным ведомства, троих в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Сергиево-Посадскую центральную районную больницу, остальные десять человек получили легкие травмы и ушибы.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Московской области, авария произошла на 33-м километре автодороги Сергиев Посад — Москва.

«РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняют, что недалеко от поселка Лоза столкнулись автобус и легковой автомобиль. Причина ДТП пока не установлена. Как сообщили «РИА Новости» в МЧС, разлива топлива нет, на месте аварии затруднено движение транспорта.