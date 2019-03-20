В Третьяковской галерее прокомментировали акцию с полуобнаженным мужчиной

В Третьяковской галерее подтвердили РБК инцидент в музее в Лаврушинском переулке с участием двоих посетителей, один из которых разделся до нижнего белья и прошелся по залам.

В пресс-службе музея отметили, что инцидент произошел 20 марта в в зале Врубеля. «Был проведен несанкционированный перформанс, в рамках которого был осуществлен проход по залам полуобнаженного мужчины», — рассказали в пресс-службе. — Результатом данной акции стали несколько мелких предметов, оставленных в залах». О каких именно предметах идет речь, не уточняется.

При этом угрозы для экспонатов и других посетителей не было, добавили в музее.

Ранее стало известно об акции в Третьяковской галерее: мужчина разделся до трусов, после чего прошелся по нескольким залам и покинул музей. По данным СМИ, тело мужчины было покрыто золотистой краской. По другой информации, в акции участвовал еще один посетитель, который повесил на стену в музее свою картину.