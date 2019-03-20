Стали известны дата и место прощания с актером Анатолием Адоскиным

Прощание с актером Анатолием Адоскиным состоится в Театре им. Моссовета, сообщила РБК жена артиста Ольга Тарасова.

Церемония пройдет в субботу, 23 марта, точное время пока не известно. Актер будет похоронен на Донском кладбище.​ Эту же информацию РБК сообщили в театре.

Народный артист России Анатолий Адоскин скончался 20 марта в возрасте 91 года. Причина смерти не сообщалась.

Адоскин в 1948 году окончил студию при Театре им. Моссовета, после этого стал играть в его труппе. В 1960-х актер также выступал в «Современнике» и «Ленкоме», но в 1968 году вернулся в Театр им. Моссовета. За свою карьеру Адоскин сыграл в десятке постановок, включая мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда», а также снимался в фильмах, в том числе в «Двух капитанах» и «Девчатах».