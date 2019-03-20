Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Народный артист скончался на 92-м году жизни. Почти всю карьеру он играл в столичном Театре имени Моссовета

Анатолий Адоскин (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Умер народный артист России Анатолий Адоскин, сообщил Театр имени Моссовета на своем сайте. Ему был 91 год. Причина смерти не сообщается.

Информацию о времени прощания в театре обещали сообщить позднее.

Адоскин в 1948 году окончил студию при Театре имени Моссовета, после этого стал играть в его труппе. В 1960-х актер также выступал в «Современнике» и в «Ленкоме», но в 1968 году вернулся в Театр имени Моссовета.

За свою карьеру Адоскин сыграл в десятке постановок, включая мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда», в котором исполнил роль Понтия Пилата.

Артист также снимался в фильмах и в сериалах. Так, в «Двух капитанах» 1955 года он играл Валю Жукова, в «Девчатах» — инженера Вадима Дементьева. Адоскин также снимался в «Семи стариках и одной девушке», «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» в постановке Александра Орлова, «Доме дураков» Андрея Кончаловского.