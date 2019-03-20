Цена на нефть WTI впервые с ноября превысила $60

Цена на нефть марки WTI превысила $60 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

По состоянию на 18:45 мск стоимость майских фьючерсов на нефть WTI поднималась на 1,1%, до $60.Как отмечает Bloomberg, нефть растет на фоне новостей о сокращении запасов нефти в США.

В середине марта нефть марки Brent росла до $68 также впервые с ноября. По состоянию на 20 марта она по-прежнему торгуется в районе этой отметки. В ноябре цены на нефть стали падать после слов американского президента Дональда Трампа о дальнейших отношениях с Эр-Риядом на фоне расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.