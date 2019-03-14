Цена на нефть Brent впервые с ноября превысила $68

Цена на нефть марки Brent превысила $68 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

По состоянию на 11:26 мск стоимость майских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 0,7%, до $68,03 за баррель. Цена достигла этой отметки впервые с середины ноября 2018 года. Цена фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,6%, до $58,6 за баррель.

В феврале цена нефти Brent в ходе торгов впервые с ноября 2018 года превысила $64 за баррель.

Цены на нефть во второй половине ноября стали падать после слов американского президента Дональда Трампа о дальнейших отношениях с Эр-Риядом на фоне расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. 23 ноября стоимость фьючерса Brent снизилась до $61.