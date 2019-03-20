Общество , 18:20
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Девочку из Чечни признали самой маленькой в России
Анжела Ташуева и ее мама Румани
13-летняя Анжела Ташуева из Чечни стала самой маленькой девочкой России. Ее рост составляет 72,3 см, сообщает телеканал «Грозный».
В город прибыл главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, который измерил ее рост и зафиксировал рекорд.
Он также зарегистрировал рекорд шестилетнего Рахима Куриева по отжиманиям на брусьях. За один подход он отжался 330 раз.
В январе мама девочки Румани Ташуева подала заявку в Книгу рекордов России. Она отмечала, что в 12 лет рост Анжелы составлял 57 см, а вес — около 6 кг.