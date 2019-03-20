Девочку из Чечни признали самой маленькой в России

Девочку из Чечни признали самой маленькой в России

Анжела Ташуева и ее мама Румани (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

13-летняя Анжела Ташуева из Чечни стала самой маленькой девочкой России. Ее рост составляет 72,3 см, сообщает телеканал «Грозный».

В город прибыл главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, который измерил ее рост и зафиксировал рекорд.

Он также зарегистрировал рекорд шестилетнего Рахима Куриева по отжиманиям на брусьях. За один подход он отжался 330 раз.

В январе мама девочки Румани Ташуева подала заявку в Книгу рекордов России. Она отмечала, что в 12 лет рост Анжелы составлял 57 см, а вес — около 6 кг.