Из-за подделки больничного для возврата денег за авиабилет возбудили дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который подделал больничный, чтобы вернуть деньги за неиспользованный невозвратный билет. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Пассажир приобрел два билета «Аэрофлота» на рейс Москва — Пхукет по тарифу, не предусматривающему возврат. Спустя четыре дня он решил вернуть билеты и получить за них деньги обратно. Для этого он предоставил листок нетрудоспособности, по которому ему вернули уплаченную за билеты сумму.

Однако позднее обнаружилось, что предоставленный документ является поддельным. Против мужчины было возбуждено дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В России авиабилеты по более доступным невозвратным тарифам начали продавать с 2014 года. В законе был прописан ряд оснований, при которых деньги возместят даже по невозвратному тарифу. Среди них: вынужденный отказ от перевозки в связи с болезнью пассажира или члена его семьи, с которым они вместе путешествуют, что подтверждается медицинскими документами, или смертью члена семьи пассажира или близкого родственника, что подтверждается документально.